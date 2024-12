La Tuscia è pronta a celebrare al Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre. L’amministrazione comunale di Acquaendente propone un doppio appuntamento pubblico, con la partecipazione degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’istituto omnicomprensivo Leonardo da Vinci e della compagnia teatrale Gli Sfacciati. I due momenti riflessione sul tema della violenza sulle donne sono in programma uno alle 12 in piazza della Costituente e l’altro alle 18 al teatro Boni. Nel primo appuntamento sarà inaugurata una panchina rossa, che vuol essere un luogo d’incontro per cittadini di tutte le generazioni. Per l’occasione verranno presentati i lavori tematici realizzati dagli alunni ed effettuato un flash mob. Nel secondo appuntamento, la compagnia Gli Sfacciati metterà in scena sul palco del Boni lo spettacolo “Una, nessuna, centomila!”, tra reading e musica. «Mai come in questi giorni – afferma Serena Tini, consigliera comunale con delega a Pari opportunità, Parità di genere e Contrasto alla violenza di genere – c’è la necessità di non voltarsi dall’altra parte e di parlare, perché la violenza non sia mai confusa con l’amore, perché le donne possano non aver più paura e perché gli uomini siano educati al rispetto della donna e delle sue scelte. Grazie già da ora a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative del nostro comune per la giornata del 25 novembre». Anche l’amministrazione comunale di Bolsena annuncia le iniziative in programma, organizzate insieme alla Pro loco. «Dedichiamo un fine settimana di impegno e riflessione, con iniziative di sensibilizzazione organizzate in collaborazione con il Club per l’Unesco Viterbo Tuscia e l’accademia Barbanera e patrocinate dall’Unione pro loco italiane (Unpli)», fanno sapere. Il 25 novembre, al quartiere Castello, alle 11, sarà inaugurata una panchina rossa, con letture di Fabio D’Amanzio, Candida Proietti e Manuela Menichelli. Al Piccolo teatro Cavour, alle 17, si terrà “Donna, donna, donna!”, spettacolo a ingresso libero di poesie, letture e musica con Eleonora Parmigiani, musiche di Federico Quattranni a cura dell’accademia Barbanera, con la direzione artistica di Fabio D’Amanzio. Il 26 novembre, sempre al Piccolo teatro Cavour, sarà rappresentato lo spettacolo gratuito “Pensando a te”, per la regia di Fabio D’Amanzio e la partecipazione della soprano Simonetta Chiaretti e del percussionista Fernando Violle, con letture di testi scritti dall’esperta internazionale in cooperazione allo sviluppo Violante Tomei, musiche di Massimo Pasquini e Tommaso Dottarelli.