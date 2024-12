In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, lunedì prossimo 25 novembre alle 10 , l’Università degli Studi della Tuscia ricorderà Silvia Tabacchi, una laureata Unitus vittima di femminicidio. La commemorazione della ragazza, alla presenza dei suoi familiari e delle autorità locali, prevede la piantumazione di un albero in uno spazio verde del Complesso di Santa Maria in Gradi. In prossimità della pianta, donata dall’azienda agraria didattico-sperimentale dell’ateneo, grazie al sostegno di Giuseppe Colla, sarà collocata una struttura in ferro su un basamento di peperino, una sorta di leggio, offerta da una ditta locale, con l’iscrizione commemorativa della ex-studentessa.

Interverranno oltre il magnifico rettore, Stefano Ubertini, il vescovo Piazza, il presidente dalla Provincia Romoli, la sindaca Frontini ed alcuni ospiti internazionali. Anche il comune di Vasanello, che ha già promosso altre iniziative dedicate a Silvia Tabacchi, sarà presente con il sindaco Igino Vestri e l’assessore Dominga Martines, che è anche consigliera per le Pari opportunità della Provincia di Viterbo.

In concomitanza con la celebrazione di Silvia Tabacchi, sarà allestita, in modo permanente, negli spazi del Centro Anti-Violenza Unitus, l’opera dell’artista-ceramista Daniela Lai. Dal titolo “Amor ti parla”. Un’ installazione composta da nove piatti, i cui tagli, a causa dell’essicazione veloce, e i cui colori bruno e rossi si aprono a letture simboliche, in linea con quanto si ricorda specialmente nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.