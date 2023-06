ACQUAPENDENTE - «Grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Acquapendente su un bando promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio, abbiamo provveduto all'istallazione di diversi giochi inclusivi nei giardini di Piazza della Costituente e di Via Guido Rossa e presso l'area verde adiacente al viale ex piantata Cozza Nardelli». Ne dà notizia l’amministrazione comunale, che aggiunge: «Inoltre, grazie al finanziamento ottenuto per migliorie riguardanti il tessuto urbano cittadino, è stato possibile rinnovare alcuni arredi del campo da basket di località Madonnina Un impegno mantenuto - concludono dall’amministrazione - che ci ha permesso di rendere i nostri giardini e spazi comunali ancora più fruibili e a misura di bambini e ragazzi».