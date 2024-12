ALLUMIERE - "Giocare sul serio è possibile. Giocare per comunicare è realtà. Giocare per promuovere? È il nostro lavoro". Ad esprimersi così l'ingegnere Marco Vigelini che ormai è uno dei più nominati ed esperti nel settore dell'elettronica. L'allumierasco è stato ospite del Tgr Rai ed è stato intervistato lungamente.

"Ciò che è iniziato come un gioco, è diventato un'opportunità per promuovere cultura e sostenibilità Qualche giorno fa sono stato intervistato da Tgr Rai durante la conferenza 'Giocare sul serio: i videogames per promuovere cultura, sostenibilità e valori di un territorio' promossa a Potenza da APT Basilicata Turistica e Regione Basilicata - spiega il supergenio Marco Vigelini - ho avuto il piacere di annunciare i nostri nuovi progetti su Minecraft e Roblox, progettati per promuovere la splendida Valle del Vulture proprio per APT Basilicata. Con protagonisti come Orazio e Federico II, questi giochi offrono un'esperienza immersiva che unisce gioco, promozione ed educazione. Giocare sul serio è possibile. Giocare per comunicare è realtà. Giocare per promuovere? È la nostra missione. Il nostro lavoro. In Maker Camp ci occupiamo di comunicazione per brand, pubblica amministrazione e luoghi della cultura con i videogiochi più famosi al mondo come Fortnite, Minecraft e Roblox".

