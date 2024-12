CERVETERI – Nuova massima assise cittadina convocata per il 14 novembre. Mentre la politica vive sempre una profonda crisi ancora non risolta, i consigli comunali vanno avanti. Sarà una giornata riservata in particolar modo a mozioni e interrogazioni delle forze di opposizione, sempre che le danze abbiano inizio per il numero legale che spesso è saltato. Tra i vari punti inseriti, i giardini e il campo di calcetto di Borgo San Martino. Soprattutto tiene banco l’area verde chiusa da Arsial dato che il comune non ha mai acquisito il terreno. Si parlerà anche del cimitero di Ceri che versa in una condizione di abbandono (quello del Sasso va persino sott’acqua nei giorni di pioggia con infiltrazioni nelle tombe). Discussione prevista pure sull’ex pineta di Ceri e sulle tariffe nuove delle utenze idriche. Infine verranno chieste spiegazioni sull’ascensore rimasto ko dallo scorso maggio all’interno dell’istituto scolastico Don Milani di Valcanneto. I riflettori poi sono accesi verso la maggioranza e una giunta ridotta da quasi 7 mesi con un immobilismo che di conseguenza pagano i cittadini.

