A VITORCHIANO affidati i lavori per migliorare e rendere ancora più sicuri gli spazi gioco destinati ai più piccoli nei cosiddetti "giardinetti" di Piazza Umberto I. La gara per la selezione dei fornitori è terminata e l'impresa selezionata. Prevista, tra le altre cose, la rimozione della zona in terra e sassi, al cui posto sarà invece posizionata una pavimentazione antishock e antiscivolo a vantaggio di decoro e sicurezza.

«Dopo la fase progettuale conclusa nell’estate del 2024 - ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - e dopo il reperimento delle risorse finanziarie sancito dal consiglio comunale dello scorso 15 ottobre, si entra finalmente nella fase esecutiva per un intervento atteso e improcrastinabile che vedrà la sistemazione di un’area purtroppo molto ridotta dopo la scelta, che è stata fatta nel 2008, di realizzare il parcheggio multipiano al posto degli ampi giardini preesistenti in Piazza Umberto I». «Con l’affidamento dei lavori - precisa il sindaco Ruggero Grassotti - si va verso la soluzione di una situazione annosa che l'attuale amministrazione ha affrontato per dare un volto migliore all’unica area giochi presente a ridosso del borgo medioevale». L'opera si aggiunge peraltro alle numerose altre di prossimo inizio, già avviate o concluse nell’ultimo anno e per le quali è già presente la copertura economica. «Tra i tanti interventi recentemente conclusi o tuttora in corso - prosegue Cruciani - ricordo l’adeguamento sismico alla scuola primaria e secondaria, la nuova mensa scolastica, il centro di raccolta comunale, la futura scuola dell’infanzia in località Pallone comprensiva di nido comunale, il marciapiede di via Cavour. A queste si aggiungeranno presto l’ampliamento del cimitero comunale, la realizzazione del muro di contenimento in Via Nunziatella, la sistemazione dello spazio tra i giardinetti di Piazza Umberto I e il parcheggio multipiano sul retro del distributore di carburante, l’efficientamento energetico di alcuni immobili comunali, la nuova illuminazione LED per le principali strade comunali e un primo step di asfaltature per oltre 120mila euro».

