TOLFA - "Le allieve sono progredite in un modo incredibile: sono fiero di loro". Ad esprimersi così il make up artist e docente Gianluca De Fazi che, nella sede dell'associazione La Filastrocca, ha tenuto un corso base di trucco che è stato molto partecipato e tutte le allieve sono state molto soddisfatte. Tanto il successo che De Fazi e la responsabile dell'associazione hanno deciso di dar vita al secondo corso. "Le mie allieve sono state molto attente e recettive, tanto da imparare in pochi incontri i dettami base per una skin care routine corretta, costruire una palpebra scura e chiara, utilizzare correttamente primer, fondotinta, blush, mascara.

Il Corso ha avuto talmente tanto successo che con l'associazione "La Filastrocca" abbiamo deciso di iniziare subito con un secondo gruppo e così lo scorso lunedì abbiamo affrontato il primo argomento della skin care routine e poi la palpebra scura e chiara: devo dire che anche questa classe è molto attenta e recettiva. A gennaio, probabilmente, inizieremo con il Corso più avanzato di Trucco "Bella Ogni Giorno", richiestomi dalle stesse ragazze. L'obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali del trucco base: cosmetologia, prodotti e strumenti per il trucco professionale, tecniche per valorizzare la forma del viso, cura dell’arcata sopraccigliare, correzione dei difetti, delle irregolarità e dei volumi, chiaroscuri, sfumature sugli occhi, applicazione delle ciglia finte, trucco da giorno, da sera". ©RIPRODUZIONE RISERVATA