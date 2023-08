FIUMICINO - Giallo di Ferragosto sul litorale romano, dove il cadavere di un uomo è stato recuperato degli uomini della Guardia Costiera. Il corpo galleggiava tra le onde a circa sei miglia al largo di Fregene. A dare l’allarme, intorno a mezzogiorno, un diportista che, alla vista del cadavere, ha chiamato il 1530. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, giunta sul posto con una motovedetta.

Il personale della Guardia Costiera ha recuperato il corpo ed è stato avvisato il Pm di turno di Civitavecchia. Allertato, come da prassi, anche il medico legale per l’ispezione prima del trasferimento del cadavere in obitorio. Secondo quanto si apprende, da una prima analisi è emerso che il corpo non sarebbe in acqua da molto. Indosso aveva la maglietta con logo di una nota discoteca di Roma ed un vistoso tatuaggio su un braccio, elemento utile agli inquirenti per il riconoscimento.