CERVETERI - Agenti della Polizia locale pronti a lasciare la sede di via Friuli. Diverse le criticità dell'attuale stazione della municipale, tra la presenza di barriere architettoniche le varie criticità riscontrate dagli ispettori della Asl che avevano effettuato un sopralluogo sulla struttura notificando all'amministrazione delle prescrizioni alle quali dar seguito. Saltato il trasferimento nei locali in via Fontana Morella, nei pressi del Cantinone, nei mesi scorsi l'amministrazione comunale aveva provveduto con un atto della Giunta a ricercare un immobile dove trasferire gli agenti della locale. Una decisione presa sia per la scadenza ormai prossima del contratto di locazione per il quale il Comune sborsa circa 17mila euro l'anno. Dall'altra parte le varie rimostranze presentate dal Csa Regioni Autonomie Locali che aveva presentato anche un esposto alla Asl e allo Spresal di Bracciano dove venivano evidenziate diverse criticità nella sede di via Friuli, tra le quali la carenza di sicurezza per i lavoratori. «Sono state già formalizzate alcune proposte da parte di alcuni privati», ha detto l'assessore al Personale Alessandro Gnazi. La soluzione dovrebbe arrivare già entro aprile. L'amministrazione valuterà infatti la migliore proposta tra quelle pervenute, cinque in totale, come spiegato sempre dall'assessore Gnazi. Nella delibera redatta dalla Giunta Gubetti la ricerca è incentrata, in particolar modo su una struttura "tra i 500 e i 600 metri quadri" situata in "una posizione ben servita da mezzi pubblici", e soprattutto "accessibile alle persone con disabilità" e dotata "di spazi per l'accoglienza e di ambienti in grado di rispondere ad esigenza di riservatezza". Nella stessa struttura inoltre l'amministrazione vorrebbe poter posizionare gli uffici dei servizi sociali, quelli scolastici e per i messi scolastici. Struttura che col tempo il Comune vorrebbe poter riscattare con l'acquisto.

