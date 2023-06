E’ stato denunciato a piede libero il 34enne che qualche giorno fa ha seminato il panico in via Molini. L’uomo deve rispondere di procurato allarme e getto pericoloso di cose . I fatti risalgono a mercoledì quando gli agenti della squadra volante, del dirigente Riccardo Bartoli, sono intervenuti nella via dove abita dove era stato segnalato che un giovane stava lanciando dal balcone della propria abitazione del liquido di colore rosso, verosimilmente sangue. Durante il getto della sostanza ematica l’uomo gridava alle persone che transitavano in strada sotto il suo appartamento frasi del tenore “questo è Aids” e “vivrete tutti nelle malattie”. La pattuglia, intervenuta sul posto, aveva individuato subito il responsabile che, in evidente stato di alterazione, era stato affidato al 118 e trasportato in ospedale a Belcolle. Sul posto erano intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per l’esame della sostanza e gli altri accertamenti del caso. Come detto, all’esito delle verifiche, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.