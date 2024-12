LADISPOLI - È arrivato con due sacchi pieni, probabilmente di rifiuti indifferenziati, e come se nulla fosse li ha lanciati dentro al fosso Sanguinara. Peccato però che la scena è stata notata da un cittadino che si trovava in zona e che ha subito provveduto a filmare la scena e ad inviarla alle guardie ecozoofile di Fareambiente.

Nonostante la tempestività, purtroppo, l'incivile è riuscito a farla franca. «Al nostro arrivo il "signore" - spiegano i volontari - non c'era più. Il cittadino che ha fatto il video non conosce chi ha gettato i sacchi nel fosso e ovviamente non sarebbe potuto intervenire (sporgendo denuncia, ndr), ma va elogiato sicuramente perché ci ha immediatamente chiamati e noi in una decina di minuti eravamo sul posto. Purtroppo questo non è bastato». Ovviamente l'azione dei volontari non finisce qui. Non è infatti da escludere un loro nuovo intervento in zona per recuperare i sacchi abbandonati e cercare dei risalire all'identità di chi se ne è sbarazzato in modo illecito. In diverse occasioni proprio il controllo effettuato dalle guardie ecozoofile ha permesso di risalire ai proprietari dei rifiuti abbandonati, che, successivamente, ha portato ad una sanzione.

«Gli occhi dei cittadini sono meglio di mille telecamere», hanno sottolineato da Faraambiente che già nei giorni scorsi, dopo il ritrovamento di una discarica di amianto in via degli Aironi, i volontari avevano esortato i cittadini a «riprendere le persone che commettono questi gesti» e ovviamente di «rivolgersi alle forze dell'ordine».

