FIUMICINO - Fiumicino si afferma come modello di eccellenza nella gestione e nel riciclo dei rifiuti, ottenendo il prestigioso premio Ecoforum durante l’omonimo evento organizzato da Legambiente Lazio. L’evento, dedicato alla gestione e al trattamento dei rifiuti nella regione, ha visto la partecipazione di 33 comuni in gara, tra cui Fiumicino è emerso per i risultati virtuosi raggiunti nella promozione dell’economia circolare.

A ritirare il riconoscimento è stato il Sindaco Mario Baccini, al quale il premio è stato consegnato dal Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. Un momento significativo che ha celebrato l’impegno dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità nel costruire un sistema efficiente e sostenibile nella gestione dei rifiuti.

«Questo riconoscimento premia l’impegno dell’amministrazione e di tutta la comunità di Fiumicino nel costruire un sistema efficiente di gestione dei rifiuti, orientato al riciclo e alla sostenibilità ambientale – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini –. Abbiamo adottato scelte concrete per accelerare la transizione verso un’economia circolare, investendo in progetti innovativi. Questo premio non è solo un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora di più per la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei nostri cittadini».

Il premio Ecoforum sottolinea i risultati tangibili ottenuti da Fiumicino grazie a politiche mirate e azioni concrete per la sostenibilità ambientale. Tra le iniziative adottate, spiccano i progetti dedicati al potenziamento della raccolta differenziata, che hanno portato a una drastica riduzione dei rifiuti indifferenziati destinati alle discariche. L’amministrazione ha inoltre investito in campagne di sensibilizzazione per promuovere comportamenti responsabili tra i cittadini e migliorare la consapevolezza sulle tematiche ambientali. Un altro elemento chiave è rappresentato dall’introduzione di tecnologie innovative per ottimizzare il trattamento dei rifiuti e favorire il riciclo. Questi interventi hanno permesso di ottenere benefici non solo ambientali, ma anche economici, riducendo i costi di gestione e migliorando i servizi per i cittadini. Il premio ricevuto da Fiumicino durante l’Ecoforum non rappresenta solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un incoraggiamento a proseguire su questa strada, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della città come esempio di sostenibilità. La città di Fiumicino si conferma così protagonista nell’ambito della gestione dei rifiuti e della promozione dell’economia circolare, dimostrando come l’impegno collettivo e le scelte strategiche possano tradursi in risultati concreti e realmenteduraturi. Un traguardo che ribadisce l’importanza della collaborazione tra amministrazione e cittadini per costruire un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.