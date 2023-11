Gennaro Capo è il nuovo prefetto di Viterbo. L’avvicendamento è stato deciso oggi dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Antonio Cananà, da Viterbo è destinato a svolgere le funzioni di capo dell’Ispettorato generale di amministrazione presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Gennaro Capo, 62 anni, proviene invece da Rieti.

Nato a Napoli il 22 dicembre 1961, è laureato in giurisprudenza e da 34 anni ricopre ruoli nell'amministrazione civile dell'Interno. Nel corso della carriera ha prestato servizio al Viminale, presso la direzione generale del personale. Successivamente al dipartimento della pubblica sicurezza - segreteria del capo della polizia e al dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Per Capo esperienze professionali anche all'estero. Nel 2009 è stato collocato in posizione di fuori ruolo al ministero degli Esteri e, in qualità di esperto nazionale, ha prestato servizio per circa 9 anni alla Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles dove ha curato per il ministero dell'Interno i dossier in materia di asilo, immigrazione, frontiere e visti. Nel 2017 è stato nominato prefetto. Prima Oristano, dal 2018 al 2021, poi a Rieti.