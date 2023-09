ALLUMIERE - Allumiere ha rinsaldato ancora una volta legami sempre più stretti con il Comune di Eglfing. Nei giorni scorsi una piccola delegazione di Allumiere composta in primis dal sindaco di Allumiere Luigi Landi, dal rappresentante dell'Universitá Agraria Antonio Vela, dal coordinatore della Prociv di Allumiere Alfonso Superchi insieme a Serena Rosati; in rappresentanza degli Amici della Musica c'erano la presidente Stefania Cammilletti e Antonella Astolfi moglie dell'indimenticabile maestro Rossano Cardinali che, tra le altre cose, fu tra i protagonisti più attivi di questo gemellaggio e diresse la banda quando sfilò all'Oktoberfest. Sono stati presenti anche i membri di due famiglie che negli anni hanno ospitato i bavaresi ad Allumiere. Gli allumieraschi sono stati ospiti del comune bavarese e hanno potuto partecipare sia alla loro Festa della Birra che all'Oktoberfest a Monaco. Il sindaco Landi e la delegazione allumierasca ha vissuto in terra bavarese una tregiorni intensissima; l'amministrazione comunale di Eglfing nonché tutti gli esponenti della banda locale hanno trattato con tutti gli onori gli amici collinari che si sono sentiti coccolati. Si è rinsaldata sempre di più l'amicizia fra le due comunità. Per gli allumieraschi è stato cone tornare a casa e hanno provato un vero caleidoscopio di emozioni nel rivedere e riallacciare i rapporti con gli amici bavaresi. La delegazione collinare girando per Eglfing ha visto la grande espansione di questo comune che, pur mantenendo la sua essenza bucolica, è divenuto negli anni molto moderno. Il primo cittadino di Eglefing ha fatto visitare agli ospiti le nuove scuole, il nuovo municipio e ha accompagnato gli allumieraschi in un giro turistico per i paesi limitrofi: da rilevare che il sindaco Landi e gli altri collinari sono stato accolti dal sindaco di Mornau, una cittadina turistica vicina ad Eglfing molto visitata. Domenica, invece, per gli allumieraschi c'è stata l'esperienza all'Oktoberfest e di sera sono stati accompagnati a visitare Monaco. Lunedì, dopo i saluti, il sindaco Landi e gli altri membri del gruppo sono partiti per far ritorno ad Allumiere con l'impegno di vedersi il prossimo anno ad Eglfing con tutta la banda di Allumiere, perché la cittadina bavarese vuole festeggiare con gli amici allumieraschi la loro festa per il 50esimo dello sport; nel 2025 saranno quelli di Eglfing a scendere ad Allumiere per festeggiare il 25^ anniversario dalla sottoscrizione del patto di gemellaggio.

La presidente degli Amici della Musica, Stefania Cammilletti sottolinea: "Anche il fatto di riprendere il gemellaggio per noi dell'associazione Amici della Musica è un grande traguardo che abbiamo raggiunto proprio in questo anno in cui festeggiamo il 50esimo anniversario della nostra associazione.

È un'altra delle cose a cui il maestro Rossano Cardinali teneva particolarmente e io, che sono stata con lui fin dall'inizio, ho sentito questa grande responsabilità di continuare e sono stata felice, una volta lassù, di vedere che il nistro grande lavoro di anni è ben impresso nelle loro menti. La figura di Rossano è presentissimo e nella loro scuola di musica ci sono tantissime foto che ci ricordano tutti insieme in quei momenti felici sia qui ad Allumiere che ad Eglfing. Sono felice perché lì sono tornata a casa". Allumiere è stato un comune vero pioniere nel settore dei gemellaggi: infatti fin dal 1999 cominciarono i rapporti fra la cittadina di Eglfing e Allumiere. Dacrilevare che il tutto è stato possibile grazie alla sinergia fra gli Amici della Musica e il comune e grazie anche a tante famiglie che hanno aperto negli anni le loro case per ospitare gli amici tedeschi. Il gemellaggio con la cittadina di Eglfing (che dista circa un'ora da Monaco) è stato fatto in onore del cardinale Mertel, perché le sue origini sono state ritrovate lì dall'ex parroco di Allumiere don Augusto Baldini. Il padre di Mertel venne mandato ad Allumiere in quanto era un eccellente panificatore per lavorare nelle terre dei minatori. Questa ricerca di don Augusto ha avuto una puntualizzazione nel 1999: in 4 andarono ad Eglfing, il sindaco Giuseppino Cammilletti, il vice sindaco Augusto Battilocchio, l'assessore Craba e il parroco don Augusto. Proprio loro hanno preso i primi contatti con questa realtà e decisero con le autorità di Eglfing di allora di cominciare questa amicizia. Ad agosto del 1999 ad Allumiere venne ospitata la prima delegazione bavarese per assistere al Palio delle Contrade: in quell'occasione si definirono gli accordi e nel 2000 la banda musicale di Allumiere si recò dal 26 al 31 luglio ad Eglfing; i collinari parteciparono alla Festa della Musica della cittadina bavarese e la banda Amici della Musica fece un grande concerto (diretto sia dal maestro Umberto Profumo che dal maestro Rossano Cardinali) che venne molto apprezzato. Nel 2001 la banda e una folta delegazione di Eglefing sono venuti ad Allumiere (dal 2 al 6 agosto) e venne redatto (precisamente il 5 agosto) il patto di gemellaggio tra Allumiere e Eglfing nell'Aula Nobile del Palazzo Camerale con l'allora sindaco Giuseppino Cammilletti. Tante altre volte le bande dei due comuni e i relativi accompagnatori si sono scambiati le visite. Nel 2003 la banda di Allumiere ha aperto la sfilata della prestigiosa e grande manifestazione bavarese dell'Oktoberfest di Monaco: unica banda straniera a cui è stato consentito, grazie agli amici di Eglfing perché la loro banda è quella che in genere apre questa kermesse conosciutissima ovunque. "Nel 2010 siamo stati ad Eglfing per il decimo anniversario del gemellaggio - spiega la presidente della associazione Amici della Musica di Allumiere Stefania Cammilletti, una delle protagoniste di tutto questo cammino - nel 2016 c'è stato il gemellaggio delle scuole medie di Allumiere con quelle di Eglfing: prima sono scesi 5 ragazzi dalla Bavaria e poi 5 nostri alunno sono andati ad Eglfing accompagnati dall'allora assessora alla Cultura, Serena Rosati. È stato uno scambio interessante; abbiamo idea di ripeterlo negli anni. Avremmo poi dovuto incontrarci nel 2020 ad Allumiere per festeggiare i 20 anni del gemellaggio, ma non lo abbiamo potuto fare a causa della pandemia".