TOLFA - Il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite riprende le escursioni sui Monti della Tolfa. L’appuntamento è fissato per sabato 12 alle ore 9 presso Largo 15 marzo 1799 a Tolfa. L'interessantissima e imperdibile giornata inizierà con la visita al museo civico di Tolfa e il costo del biglietto a carico dei partecipanti è di 3 euro). Il museo collinare, diretto dal dottor Giordano Iacomelli, ospita importanti reperti dell’età del Bronzo, del periodo etrusco-romano fino al Medioevo, inclusi quelli dell’Abbazia romanica di Piantangeli. Il percorso a piedi ha una lunghezza di 1,5 km (circa) tra andata e ritorno, um dislivello 100 m. L'escursione avrà la durata di 4 ore circa. In caso di maltempo il programma verrà rimandato. Sarà un'escursione facile e adatto anche a persone con capacità motorie normali. All’interno del Borgo di Rota è assolutamente vietato effettuare riprese video e foto e social media (Whatsapp e Facebook). Le visite avverranno con la guida di Glauco Stracci autore dell'Atlante Archeologico dei Monti di Tolfa. L'appuntamento è fissato per le 9 davanti al museo civico di Tolfa dotato di parcheggio gratuito nelle vicinanze.