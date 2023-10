CASTIGLIONE IN TEVERINA – L’edizione 2024 della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso conferma che il territorio di Castiglione in Teverina è sempre di più Città del Vino, testimonianza di quando la passione, la dedizione, l’impegno e le grandi proprietà organolettiche della nostra terra si fondono in un tutt’uno. «Nel Lazio sono stati 11 vini ad aver riconosciuto i Tre Bicchieri e tre sono prodotti a Castiglione in Teverina». Lo rende noto il sindaco Leonardo Zannini. Si tratta, in particolare, dei Calanchi di Vaiano 2021 di Paolo e Noemia d’Amico; Poggio Triale 2021 della Tenuta La Pazzaglia; Montiano 2020 della Famiglia Cotarella. «I primi due interamente prodotti a Castiglione in Teverina - spiega il primo cittadino -, mentre l’ultimo con i vigneti piantati a Castiglione in Teverina e Montefiascone». Le dolci colline che circondano Castiglione in Teverina e i riconoscimenti ottenuti «evidenziano che la vocazione vitivinicola di questo territorio non appartiene solo al passato ma è viva ancora oggi. Un territorio in cui la tradizione si mescola con l’innovazione riuscendo a stare al passo coi tempi», conclude il sindaco di Castiglione in Teverina, Leonardo Zanni, con punta di orgoglio e comprensibile soddisfazione.