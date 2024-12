CERVETERI - Nell'agenda del consigliere comunale, Gianluca Paolacci spunta fuori un punto di interesse sociale e sportivo che l’esponente di “Insieme per Cerveteri”, metterà in luce attraverso una mozione nella prossima massima assise cittadina. Si tratta della riapertura della tribuna B dello stadio Enrico Galli, dal momento che il settore è chiuso da anni a causa di un vincolo che preclude ai tifosi la possibilità di assistere alle partite casalinghe. E non solo. Nodo da scogliere è il manto in sintetico, per il quale la Federazione ha concesso una deroga almeno per altri due anni. «Sono stato interessato in prima persona per la messa a norma dell'impianto – parla Paolacci, presidente della commissione Sport -, che grazie alla famiglia Lupi è stato trasformato in uno stadio confortevole e accogliente. È giusto che ci siano altre misure per garantire alla società di programmare per il bene della collettività, al fine di realizzare una struttura imponente, che di rado troviamo nel territorio. Pertanto il mio auspicio è che da parte dell'amministrazione ci sia la massima attenzione nel reperire fondi e cominciare a pensare che debbano esserci degli interventi per riqualificare il Galli a partire della riapertura della tribuna che da anni è rimasta chiusa e abbandonata». Non è da meno il rettangolo verde che ha bisogno della messa in opera dell'erba sintetica. Un problema questo soprattutto per i giocatori a rischio infortuni. «Viste le scadenze fissate dalla Federazione – conclude il consigliere Paolacci -, dovremo trovare almeno 250 milioni di euro per i lavori. La società sta sostenendo importanti oneri, va aiutata e noi dobbiamo essergli al fianco». Intanto domenica il Città di Cerveteri si giocherà un’intera stagione. In agenda c’è l’ultima gara del campionato di Promozione. I verdazzurri se la vedranno contro il Palocco: in caso di risultato positivo gli etruschi avranno la possibilità di disputare i play-out in casa e con due risultati su tre, un vantaggio davvero importante per mantenere la categoria. Si prevede un Galli da tutto esaurito senza però avere a disposizione la tribuna B. Impiantistica a parte, anche le istituzioni incitano la squadra. «Nonostante una stagione molto difficile da un punto di vista dei risultati – dice il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – la squadra del presidente Andrea Lupi, ha saputo far riavvicinare in maniera calorosa i tifosi, che nelle ultime giornate hanno regalato un vero e proprio spettacolo in tribuna. Domenica sarà importantissimo far sentire il calore alla squadra, pertanto auspico che la città risponda in maniera forte e compatta».

