Ancora un furto nel Viterbese. L’ultimo colpo è stato messo a segno domenica in pieno giorno nella frazione di Tobia.

Ad essere presa di mira un’abitazione che ha il suo ingresso sulla piazza principale.

Secondo quanto si è potuto apprendere, i ladri avrebbero approfittato della momentanea assenza della proprietaria e si sono introdotti nell’abitazione forzando una finestra sul retro. Dopo aver messo a soqquadro le stanze, sono fuggiti con alcuni oggetti di valore passando proprio dalla porta principale che, come detto, si affaccia sulla piazza della frazione. Sul fatto sono in corso le indagini per risalire ai ladri.