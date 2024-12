Furto allo Shape Salon di Francesco Assettati: rubati contanti e un pc. Il furto è avvenuto nella mattina di martedì scorso: all’alba, un uomo ha forzato la porta d’ingresso dell’attività, riuscendo a sottrarredenaro contante e un computer, causando danni e perdite per migliaia di euro.

Il ladro ha agito con una precisione incredibile: dopo aver manomesso l’ingresso, ha lasciato fuori un borsone, forse per portare via più facilmente il bottino. Una volta dentro, si è diretto rapidamente al bancone, da cui ha prelevato i contanti e il pc. Il colpo è stato messo a punto in meno di un minuto, nonostante l’allarme del negozio stesse suonando.

Francesco Assettati è arrivato qualche ora dopo e ha immediatamente notato la mancanza dei soldi e del computer. Alla vista di quanto accaduto, non ha perso tempo e si è rivolto subito alle forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della Questura per i rilievi del caso. Gli agenti hanno acquisito i video registrati dalle telecamere di sorveglianza, che potrebbero fornire indizi cruciali per identificare il malvivente. Inoltre, all’esterno del salone è stato trovato e sequestrato un arnese di ferro, presumibilmente utilizzato dal ladro per forzare il portone del negozio.

L’episodio ha lasciato sconvolti i clienti abituali dello Shape Salon e anche i residenti della zona.

