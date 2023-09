CERVETERI – Furto al ristorante cinese “Sushi Le Deyi”, in pieno centro. È in piazza Santa Maria che il ladro solitario ha agito indisturbato intorno alle 8.30 del mattino. Il bottino fortunatamente non è cospicuo dato che il furfante si è portato via circa 200 euro prendendoli dalla cassa e fuggendo come se nulla fosse. Il malvivente ha approfittato della distrazione dei proprietari anche se forse pensava di portarsi via più contanti. È stato immortalato dalle telecamere interne dell’attività commerciale e i filmati tra l’altro sono stati consegnati ai carabinieri della stazione locale di via Pertini che ora indagano sul raid. Si tratta dell’ennesimo colpo in questo locale visto che era stato visitato anche in passato subendo pure il furto di vini e generi alimentari. «Non riesco a capire – sostiene Bruna Di Berardino, residente e delegata dell’associazione “Donna” – come sia possibile che questi ladri, anche se poi beccati da impianti di videosorveglianza, siano liberi di girare provocando danni alla gente onesta. Mi auguro che questa volta vengano assicurati alla giustizia». Negli ultimi giorni di sicurezza se ne parla proprio a Cerveteri dopo la “visita” dei topi di appartamento in due abitazioni della località Gricciano ma anche per un furgone rubato sotto casa nella frazione Due Casette. I residenti chiedono maggiori controlli delle forze dell’ordine e più telecamere da parte del Comune.

