ALLUMIERE - Tornano i furti nelle campagne della collina: i soliti ignoti hanno fatto razzia nelle casette che i residenti di Allumiere hanno nelle campagne.

Alcuni cittadini di Allumiere riferiscono di aver trovato delle brutte sorprese quando sono arrivati nelle loro casette: alcuni hanno trovato porte divelte e le case svuotate di generi alimentari e di ogni pezzo di rame e ferro.

Un anziano signore di Civitavecchia che ha la casetta ad Allumiere riferisce, invece, di aver trovato la rete tagliata e che gli è stata portata via la copertura in lamiera di un capanno, alcuni attrezzi, le buste di carne nel congelatore, nonché un prosciutto e delle salsicce.

Anche altri cittadini dei due comuni collinari stanno, purtroppo, facendo i conti con i ladri che stanno colpendo in vari punti delle campagne allumierasche: i ladri, ancora una volta, hanno portato via ferro, rame, tubature e attrezzi.

Per tutti poi, oltre al danno resta la beffa, in quanto, come spiegano coloro che hanno subìto i piccoli furti, i malviventi per entrare nelle proprietà e nelle casette per portare via i tubi strappano tutto e c'è da rifare gli impianti e sistemare i muri; rompono le porte o gli infissi; tagliano le recinzioni con il rischio di far fuggire gli animali; rubano il vino, razziano i congelatori e le cantine.

