LADISPOLI – I furti all’interno delle auto nel quartiere Miami non si contano più nell’ultimo periodo e i cittadini organizzano pure dei controlli notturni per cercare di individuare i ladri. Che sia una banda o un furfante questo non si è ancora capito. Ma in via Alabama, viale California e via Montana da un po' di tempo a questa parte non c’è tregua. E gli abitanti ogni giorno arricchiscono la pagina social del comitato con testimonianze. «Per la seconda volta hanno aperto la mia macchina – è il racconto di Federica – è accaduto in via Alabama dopo le 3.30 di notte. Hanno rubato due paia di occhiali, un giaccone e persino la bottiglietta d’acqua sul sedile». Nella stessa zona sono avvenuti altri raid. «Hanno aperto le mie due macchine parcheggiate in viale California – segnala Cinzia – e sono spariti gli occhiali da sole. Sono scappati perché disturbati dal cane che ha iniziato ad abbaiare». Il numero delle vetture in sosta danneggiate cominciano ad essere davvero tante nonostante le denunce presentate dai cittadini alle forze dell’ordine.

Furto tentato pure in un’abitazione del Miami. Il malintenzionato ha scavalcato il cancello automatico rompendo col peso il blocco del motore e provocando danni per centinaia di euro.

