ALLUMIERE - "In queste settimane Allumiere è attraversata da molti e pesanti eventi di furto nelle abitazioni. Secondo noi consiglieri di opposizione “è una situazione che genera una condizione di insicurezza e paura nella cittadinanza.”

Si apre così l'interrogazione presentata in comune dai consiglieri comunali di opposizione Fracassa, Frezza, Pasquini e Superchi, i quali hanno presentato un’interrogazione per discutere in Consiglio Comunale.

“Il nostro approccio su questo tema è di massima serietà, non ci sentirete urlare contro l’amministrazione in maniera demagogica e populista, addossando colpe, come facevano alcuni esponenti di maggioranza quando erano all’opposizione - spiegano i consiglieri comunali di opposizione Frezza, Fracassa, Pasquini e Superchi però doveroso che il Consiglio sia aggiornato e che ci sia un confronto per valutare se sia stato messo in campo tutto quello che è possibile fare per garantire la sicurezza dei cittadini.”

I tre consiglieri di opposizione sottolineano poi: "È una situazione che si sovrappone alla piaga violenta che porta insicurezza, preoccupazione e allarme sociale, quella delle diverse zone del paese diventate piazze di spaccio di droga più o meno organizzato.

Questa duplice situazione ci costringe a riflettere e a chiederci cosa sia stato fatto in questi anni. Queste sono le vere situazioni di degrado socio-culturali a cui dover far fronte. Quali atti, azioni, iniziative, progetti hanno interessato i nostri territori? Ci sembra di poter dire: nessuno. Proprio ieri abbiamo appreso che il Comune di Allumiere è stato escluso dalla graduatoria dell’avviso pubblico - “Sicurezza in Comune" - promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito territoriale regionale emanato dalla Regione Lazio con la seguente motivazione: “Istanza esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) perchè priva della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1 (mancanza della scheda B, illustrativa dell’intervento e redatta

secondo il modello allegato all’Avviso)”. Possibile che dobbiamo continuare con questa superficialità? Insomma non si dà risposta solo con feste e festicciole, servirebbe una programmazione seria e a lunga gettata, se solo ci fosse un po’ di interesse collettivo".

