MONTALTO - Un vademecum in cui vengono riportate tutte le misure di prevenzione per scongiurare possibili azioni da parte di malviventi.

Lo ha varato il Comune di Montalto di Castro alla luce dell’ondata di furti in abitazione che stanno interessando diversi comuni della provincia di Viterbo.

«La prevenzione è la chiave per proteggere la tua casa e i tuoi cari», afferma la sindaca Emanuela Socciarelli che invita i cittadini a condividere questi consigli con amici e famigliari.

PER LA SICUREZZA DELLA CASA Porte e finistre: assicurarsi che tutte le porte e le finistre siano ben chiuse e dotate di serrature di sicurezza. Illuminazione esterna: installate luci esterne con sensori di movimento per scoraggiare i ladri. Allarme: considera l’installazione di un sistema di allarme.

COMPORTAMENTI SICURI Chiavi: non nascondere le chiavi di casa in luoghi ovvi come sotto lo zerbino. Social media: evita di pubblicare sui social media quando sei in vacanza o lontano da casa.

Vicini di casa: mantieni buoni rapporti con i vicini e chiedi loro di tenere d’occhio la tua casa quando sei via. Prestare attenzione a movimenti sospetti nelle vicinanze e segnalarli.

PROTEZIONE DEI BENI Cassaforte: usa una cassaforte per oggetti di valore e documenti importanti. Inventario: tieni un inventario degli oggetti di valore con foto e numeri di serie.

MISURE DI EMERGENZA Contatti di emergenza: tieni a portata di mano i numeri di telefono delle forze dell’ordine e dei vicini di fiducia.

TECNOLOGIA E SICUREZZA Telecamere di sorveglianza: installa telecamere di sorveglianza per monitorare l’esterno e l’interno della casa.

