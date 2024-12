Lunedì mattina i carabinieri di Soriano nel Cimino hanno denunciato un 29enne di origine macedone per furto aggravato, perpetrato in due esercizi del centro storico del paese. I militari dell’Arma, all’esito di dedicati accertamenti, hanno rilevato come questo, nella notte tra sabato e domenica, si fosse introdotto in un negozio di frutta e verdura dopo l’effrazione della porta d’ingresso, asportando cassetto del registratore di cassa 50 euro in monete, poi rinvenuto nel vicolo del Barilozzetto, presso i locali dell’ospedale in disuso. L’uomo nella circostanza avrebbe infranto anche la vetrata all'ingresso di un ristorante, portando via pochi euro dal registratore di cassa ed un cellulare, trovato successivamente in suo possesso.