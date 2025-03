Tre uomini sono stati denunciati per ricettazione nell’ambito dei controlli contro i furti in abitazione. La banda è stata fermata mercoledì scorso dai carabinieri della Compagnia di Viterbo impegnti nei servizi di pattuglia e perlustrazione tra San Martino al Cimino e Vetralla.

Intorno alle 12,30, lungo la Cassia, i militari della Stazione di Vetralla hanno fermato un’autovettura con a bordo tre uomini, due 30enni e un 27enne. A seguito di un’accurata perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto una sofisticata macchina fotografica, due orologi da donna e diversi oggetti in argenteria, di cui gli occupanti del veicolo non hanno saputo giustificare la provenienza. Il materiale, ritenuto presumibilmente provento di furto, è stato sequestrato.

I tre uomini sono stati denunciati per ricettazione. Inoltre, nei confronti del conducente del veicolo è scattata una denuncia per guida senza patente, mentre uno dei passeggeri, trovato in possesso di un involucro contenente mezzo grammo di metanfetamina, è stato segnalato alla Prefettura di Viterbo quale assuntore di sostanze stupefacenti.