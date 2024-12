Tre persone fermate a in via Monte Nevoso, nel quartiere Murialdo a Viterbo. In mattinata in quattro bloccati a Capodimonte. Nella giornata di martedì i carabinieri hanno portato in caserma sette persone in tutto per accertamenti nell’ambito di alcune segnalazioni per furto.

In particolare a Capodimonte alcuni cittadini avrebbero segnalato la presenza di un’auto sospetta con quattro persone a bordo, richiedendo l’intervento dei militari. I carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto sospetta sulla provinciale Verentana. Gli occupanti sono stati portati in caserma per accertamenti.

Poche ore più tardi, a Viterbo, nel quartiere Murialdo è stata segnalata invece la presenza di tre persone sospette. Si tratterebbe di due uomini e di una donna sudamericana. Sarebbero stati sorpresi dai carabinieri in circostanze sospette e, anche in questo caso, portati in caserma per accertamenti. Non è chiaro se, successivamente, siano stati anche arrestati. L’azione messa in campo dalle forze dell’ordine che hanno intensificato i controlli sembra dare i suoi frutti.