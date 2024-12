Una donna di 77 anni è morta oggi pomeriggio dopo essere finita fuori strada con l’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 sulla strada Verentana all’altezza di Bisenzio, nel territorio comunale di Capodimonte in direzione Valentano.

Per cause in corso d’accertamento l’auto su cui viaggiava ha perso il controllo ed è finita fuori strada terminando la sua corsa in una cunetta. L’incidente sarebbe autonomo non essendo rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

Per la donna che era alla guida non c’è stato nulla da fare. Soccorsa dai sanitari del 118, tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili. Sul posto è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza ma la donna è morta prima che potesse decollare.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con la squadra di Gradoli e i carabinieri di Capodimonte che si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause.

Presente sul posto anche una pattuglia della compagnia di Tuscania.