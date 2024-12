CERVETERI – Il fumo e poi il rogo per fortuna arginati quasi subito dai vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova. Le fiamme nella cucina in una palazzina di via Antonio Consalvi. In quel momento i proprietari non erano in casa. L’abitazione è stata messa in sicurezza dai pompieri e gli altri condomini, impauriti dall’accaduto, sono stati rassicurati. Non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco (la squadra 26 A), era intervenuta un’ambulanza del 118 per precauzione. In via Consalvi pure una pattuglia dei carabinieri della stazione locale di Cerveteri e una della polizia municipale sempre della città etrusca.

L’odore acre è rimasto fino a tarda sera ma la palazzina non ha subito danni. Resta da stabilire la matrice dell’incendio. Probabile un corto circuito.

