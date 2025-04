CIVITA CASTELLANA - Paura questa mattina nella città delle ceramiche dove, a causa di una fuga di gas, tre palazzine sono state evacuate. Stando a quanto ricostruito, l’incidente è stato causato da una rottura alla rete gas, verificatasi in concomitanza dei lavori di stesura della fibra da parte di un’impresa privata. «A scopo precauzionale sono state evacuate tre palazzine all’incrocio tra via Bassi e via Tazzioli, ha comunicato l’amministrazione comunale, aggiungendo che «sempre a scopo precauzionale» era stata disattivata anche «la corrente al quartiere Pizzo Garofalo, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di ripristino già attivate e in corso, sotto la supervisione dei vigili del fuoco». Fortunatamente, poco dopo le ore 18 di oggi pomeriggio, è arrivata la notizia da parte del Comune che, in accordo con i vigili del fuoco, ha comunicato che «i lavori di ripristino della condotta del gas in via Bassi e in via Tazzoli sono in fase di ultimazione. Le famiglie residenti nei palazzi evacuati questa mattina possono, quindi, rientrare tranquillamente nelle proprie abitazioni».

A scopo precauzionale e «previa verifica da parte dei dei vigili del fuoco, al momento ancora in corso, la corrente elettrica verrà riattivata in serata», ha infine comunicato l’amministrazione comunale, scusandosi per «il disagio alla cittadinanza».

