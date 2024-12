CIVITAVECCHIA – Non solo interventi per il maltempo. I Vigili del fuoco nelle scorse ore hanno dovuto fronteggiare anche altre emergenze a Civitavecchia e nei comuni limitrofi. La forte pioggia che ha colpito soprattutto la zona sud della città non hanno fermato gli uomini della caserma Bonifazi, che nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17 sono intervenuti in via Sabatini per una fuga di gas. Una volta sul posto, insieme alla Polizia hanno evacuato la palazzina interessata dal problema, per dare modo ai tecnici di Italgas di lavorare per intercettare la perdita. Ci sono volute diverse ore per riparare il guasto, poi i Vigili del fuoco, con idonea strumentazione, hanno proceduto alle necessarie rilevazioni. Solo in tardissima serata, quando le operazioni sono terminate, i residenti hanno potuto riprendere possesso delle loro case.