CIVITAVECCHIA – Allarme questa mattina a corso Marconi per una fuga di gas che ha indotto i soccorritori ad intervenire rapidamente.

I fatti si sono verificati intorno alle 10 a piazzetta Santa Maria: Polizia e Vigili del fuoco si sono introdotti in un appartamento all’interno del quale la proprietaria aveva inavvertitamente lasciato aperto il gas.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, poiché la donna inizialmente non rispondeva ai soccorritori. Una volta entrati in casa, Polizia e Vigili del fuoco hanno messo in salvo la donna affidandola in via precauzionale alle cure del personale del 118. Sul posto anche i tecnici dell’Italgas.