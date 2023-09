FIUMICINO - Un incidente ha messo a dura prova la viabilità locale, mandando in tilt il traffico su via Coccia di Morto. dove due automobili si sono scontrate frontalmente, all’altezza della pineta, sulla carreggiata in direzione Focene, per cause ancora da accertare.

Sul posto, presenti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito e per far defluire il traffico, ma si sono registrate comunque lunghe code, che hanno creato non pochi disagi agli automobilisti in transito in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto presenti anche due ambulanze e l’auto medica.

Le effettive dinamiche e le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire.