FIUMICINO - «Sono finalmente ripresi i lavori della soffolta a Fregene. I lavori sono stati interrotti, anche su richiesta degli stessi concessionari, per permettere lo svolgimento in sicurezza, senza rumori o altro, della stagione balneare, che si è conclusa il 25 settembre come da ordinanza sindacale di balneazione. La buona stagione comunque è proseguita fino alla fine del mese scorso permettendo così alle attività commerciali di prolungare ulteriormente le loro attività». A darne notizia è il Comune di Fiumicino che prosegue: «Purtroppo, il 28 e 29 agosto si è abbattuto sul litorale romano un evento meteomarino di eccezionale intensità, denominato ciclone Poppea, che ha causato notevoli danni oltre che ad alcune attività commerciali, anche alla soffolta con la perdita di parte del materiale che era stato lasciato a protezione e in sovralzo sulla barriera e alle piste di lavoro, che sono andate perse quasi completamente e che andranno ricostruite.

Si è analizzato, nella cronistoria del nostro litorale, che eventi estremi del genere di moto ondoso proprio al largo di Fregene sono accaduti solo 15 volte negli ultimi 40 anni, così come l’evento del 28 ottobre».

«Gli ulteriori eventi di questi ultimi giorni sono stati così gravi e impattanti da creare danni immani – dichiara il sindaco Baccini – e pertanto chiederemo un intervento importante alla Regione Lazio che ha le competenze in materia di demanio».

Il vicesindaco rincara la dose sulla richiesta d’intervento della Regione e commenta: «Bene ha fatto il Sindaco a riunire il COC dichiarando lo stato d’allerta e d’emergenza e richiedendo il riconoscimento della calamità naturale».

Gli uffici competenti stanno lavorando su una possibile variante in corso d’opera per poter rideterminare un più efficacie assetto della soffolta con la ricostruzione delle piste, il sovralzo di circa 75 centimetri di sommità della stessa e la realizzazione di ulteriori pennelli interni.