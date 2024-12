JUSY COPPOLA

FIUMICINO - Acqua a Fregene? Un miraggio. Da anni ormai, la località balneare di Fregene, una delle perle del litorale romano, è afflitta da gravi disservizi idrici che compromettono la qualità della vita dei residenti e dei turisti.

La carenza d’acqua, che si manifesta soprattutto nei mesi estivi, sta diventando un problema sempre più difficile da ignorare, con ripercussioni negative sull’economia locale e sul turismo.

Non si tratta di attribuire colpe specifiche all’attuale amministrazione comunale o a quelle precedenti, ma è innegabile che, nonostante i numerosi tentativi, nessuno sia riuscito a risolvere la situazione.

Il problema dell’approvvigionamento idrico a Fregene non è nuovo, ma peggiora anno dopo anno. Durante i mesi estivi, quando la popolazione della cittadina cresce notevolmente a causa dei villeggianti, la pressione dell’acqua cala drasticamente, lasciando molte abitazioni praticamente a secco.

Non solo, ma la scarsa potenza impedisce alle caldaie di accendersi, con il risultato che famiglie intere sono costrette a farsi la doccia con la (poca) acqua fredda, cosa evidentemente non sostenibile.

Questo disservizio crea disagi enormi, non solo per chi ci vive tutto l’anno, ma soprattutto per i turisti che scelgono Fregene come meta di vacanza, e per i proprietari delle case in affitto che devono far fronte a un numero crescente di lamentele e richieste di risarcimento.

Impatti economici e sociali

L’impatto di questa situazione sulla locale economia è significativo. Il mercato immobiliare, che vedeva in Fregene una delle località più ambite per l’affitto estivo, è in crisi a causa della scarsa affidabilità dei servizi idrici. Sempre più case restano sfitte, con i potenziali inquilini che preferiscono rivolgersi ad altre località meno problematiche.

Chi decide comunque di affittare una casa a Fregene spesso si trova coinvolto in contenziosi con i proprietari per via dei disservizi, con richieste di riduzione dei canoni o addirittura di risoluzione anticipata dei contratti.

Gli operatori turistici e commerciali della zona sono anch’essi penalizzati. I ristoranti, gli stabilimenti balneari e le attività ricettive, che basano gran parte del loro lavoro sul turismo estivo, devono fare i conti con un flusso di clienti che si riduce di anno in anno. La mancanza di acqua influisce negativamente sull’immagine della località, scoraggiando nuovi visitatori e facendo allontanare quelli abituali.

Nonostante le promesse e gli interventi parziali, la situazione a Fregene rimane critica. Le amministrazioni che si sono succedute hanno assicurato più volte interventi, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. I cittadini, ormai sfiduciati, guardano con scetticismo ogni nuovo piano proposto, consapevoli che il problema persiste da troppo tempo senza che nessuno sia riuscito a porvi rimedio.

La questione della scarsità d’acqua a Fregene rappresenta un’emergenza che va oltre i semplici disagi quotidiani. È una questione di sostenibilità economica e di qualità della vita, che richiede un intervento urgente e risolutivo. Se non si troveranno soluzioni efficaci, il rischio è che Fregene, da sempre meta ambita per le sue spiagge e la sua tranquillità, perda progressivamente il suo appeal, con conseguenze gravi per tutto il territorio.

Per il futuro, è necessario che le amministrazioni, insieme ai gestori del servizio idrico, mettano in campo un piano strategico serio e concreto. Questo piano dovrebbe prevedere interventi strutturali, investimenti tecnologici e una gestione oculata delle risorse idriche, tenendo conto delle esigenze specifiche della popolazione residente e di quella turistica.

Solo così si potrà ridare fiducia ai cittadini, ristabilire l’equilibrio economico e restituire a Fregene il prestigio che merita come località turistica di eccellenza. La speranza è che i prossimi mesi portino con sé non solo l’estate e i suoi turisti, ma anche le soluzioni tanto attese per un problema che non può più essere rimandato. Poi ci sarebbe il problema del controllo del territorio, del pattugliamento, della pulizia delle strade… Ma questo è un altro discorso.