FIUMICINO - Al via i lavori per il “bene” delle acque che bagnano il litorale di Fiumicino: sono iniziati, in questi giorni, gli interventi per la condotta di risalita a Fregene che avrà la funzione di “pulire” il mare dalle acque che provengono dai canali.

L’obiettivo dell’opera è, infatti, quello di garantire una buona qualità delle acque marine e ridurre l’inquinamento: la condotta da risalita è molto importante per il territorio proprio per questo motivo. E per Fiumicino, che vanta 24 chilometri di costa, è fondamentale averla in funzione. I lotti interessati dai lavori sono due e i costi sono sporzionati: quello che riguarda il potenziamento dell’impianto idrovoro dello Stagno di Focene è finanziato in parte dalla Regione Lazio per 300mila euro e per l’altra parte dal Comune di Fiumicino con 100mila euro. I lavori in questo lotto sono stati già affidati dal Consorzio di Bonifica alla Costruzioni ni Generali Ronconi Srl. Il secondo lotto, invece, riguarda la condotta interrata che sarà realizzata dal Gruppo Federici con oltre 2 milioni di euro a suo carico. Per quanto riguarda il funzionamento della condotta, progettata dall’ingegnere Leonardo Rotundi, essa sarà interrata per 8 chilometri e non scaricherà in mare l’acqua dei canali perché il suo “percorso” parte da Focene, dalle pompe di sollevamento del Consorzio di Bonifica e arriva fino all’impianto di Maccarese. Una volta chiuso lo Stagno di Focene, non ci sarà più la fonte principale di inquinamento che non raggiungerà così il mare. L’intervento permetterà anche di risparmiare acqua per irrigare i campi perché potranno essere utlizzate le acque filtrate. Per ora, Ares 2002, società del Gruppo Federici, che si sta occupando dei lavori riguardanti il secondo lotto, ha picchettato le aree interessate, ma sta concordando con il Consorzio di Bonifica e la Maccarese la scelta del luogo dove far passare la condotta. Poi partiranno i lavori veri e propri.