LADISPOLI – Fratini osservati speciali sulla spiaggia di Torre Flavia, a Ladispoli. Ed è corsa contro il tempo per salvare i baby trampolieri dopo che si sono schiuse le uova. Prima di poter volare, i piccolini devono superare mille prove e sfuggire a tanti predatori, come volpi, cani e cinghiali. Per questo sono in azione in questo periodo tanti volontari delle associazioni ambientaliste, specialmente durante il fine settimana pieno di turisti. Sentinelle che si danno il cambio ogni giorno per tutelare gli uccelli che hanno deciso già da anni di riprodursi in questo tratto costiero. Come si nota dall’immagine di uno dei tanti birdwatcher, i fratini si riparano dal sole utilizzando delle piante come ombrelloni per un pò di refrigerio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA