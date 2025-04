TARQUINIA – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, con apposita deliberazione, ha stanziato un contributo economico di 16.000 euro a favore del Comune di Tarquinia, per l’organizzazione della storica fiera “Mostra delle Macchine Agricole”. Una manifestazione che rappresenta da anni un punto di riferimento per il mondo agricolo regionale e interregionale e che, grazie a questo sostegno, potrà continuare ad offrire un programma ricco e articolato.

“Si tratta di un segnale di grande attenzione e vicinanza da parte della Regione Lazio, a guida centrodestra – dichiarano i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia – che dimostra ancora una volta come l’amministrazione regionale sia concretamente impegnata nel valorizzare i territori e le loro tradizioni, sostenendo manifestazioni che non solo attraggono visitatori, ma promuovono anche settori fondamentali della nostra economia come l’agricoltura.”

Il contributo concesso rappresenta una risorsa fondamentale per garantire lo svolgimento della fiera nelle modalità già sperimentate con successo nelle edizioni passate. Grazie a questi fondi sarà possibile allestire aree come il villaggio dell’Università Agraria, organizzare eventi collaterali, spettacoli musicali e momenti di approfondimento tematico, come convegni e dibattiti, che arricchiranno l’offerta per cittadini, visitatori e operatori del settore.

“Questo finanziamento – continuano da Fratelli d’Italia – permetterà di mantenere vivo e coerente il format portato avanti negli ultimi due anni dalla passata amministrazione comunale, che ha saputo rilanciare la fiera dopo un periodo di appannamento, riportandola ad essere uno degli eventi di promozione agricola più apprezzati a livello regionale. Ciò grazie anche al contributo della Pro loco, quest'anno incomprensibilmente estromessa dalla gestione e la cui partnership ci saremmo invece aspettati fosse andata avanti».

«Ci fa piacere che l’attuale amministrazione - continuano da Fdi Tarquinia - dopo aver affidato l’organizzazione all’Associazione Pro Tarquinia proprio per sgravarsi di tutti gli oneri economici, si sia resa conto che una manifestazione di questa portata ha bisogno invece di interventi ed investimenti da parte del Comune. Abbiamo sempre pensato che eventi come la Fiera del 1^ Maggio o come il Divino Etrusco, che generano un indotto economico per il paese di centinaia di migliaia di euro ciascuno, necessitino di continui investimenti da parte dell’ente comunale. Abbiamo lavorato tanto per far diventare questi eventi quello che oggi rappresentano per Tarquinia e per l’intera Regione Lazio, ma senza risorse, senza nuove idee e investimenti si fa presto, purtroppo, a tornare indietro».

«La “Mostra delle Macchine Agricole” – conclude il partito del segretario Federico Ricci – non è soltanto una vetrina espositiva, ma anche un’occasione di incontro tra istituzioni, imprese e cittadini, un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, cultura rurale e sviluppo economico. Il sostegno della Regione Lazio conferma l’importanza di continuare a investire in manifestazioni capaci di generare valore sul territorio e di rafforzare il legame tra comunità e istituzioni».

