RONCIGLIONE - Nei giorni scorsi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di una vita come volontario, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Il Presidente Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Tra questi anche il ronciglionese Francesco Giannelli Savastano, 74 anni, presidente e fondatore di Cuore di Mamma Onlus, eletto Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana “Per l’impegno che pone al servizio dei piccoli malati e delle loro famiglie offrendo loro ospitalità e assistenza per poter effettuare le cure ospedaliere lontano dalla loro casa”. L’associazione nasce a Ronciglione nel 2013 con lo scopo di ospitare, a titolo gratuito, bambini con gravi patologie e le loro famiglie, facilitandoli nel raggiungimento delle strutture sanitarie lontane dalle loro case. «Una vita dedicata ai bambini malati e alle loro famiglie – ha commentato il sindaco Mario Mengoni – con una sensibilità ed un impegno unici, che hanno reso Francesco Giannelli un vero esempio di solidarietà al quale tutta la comunità ronciglionese, e non solo, è da sempre riconoscente. L’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica è più che meritata e si nutre di tutti i valori e gli sforzi che Francesco mette in quello che fa per il prossimo».

«A lui voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni da parte di tutta l’amministrazione comunale e la mia gratitudine per l’impegno nei confronti della comunità», ha detto in conclusione il sindaco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA