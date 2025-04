CERVETERI – Campioni che crescono allo stadio Galli ma uno in particolare continua a stupire regalandosi successi e medaglie e regalandole anche alla sua società. Francesco De Santis, 19enne corridore della Gs Runners, ha stabilito il record assoluto in Italia nei 500 metri, nella categoria Juniores. Mai nessuno era riuscito prima a fissare quel tempo che apparteneva a Pernici. L’ennesima soddisfazione per questo atleta che non smette di sognare. «Cosa dire – commenta Loredana Ricci, trainer e presidente – un super tempo, una prestazione stratosferica di Francesco. Ricordiamo che è un classe 2006. Abbiamo preparato questa gara nei minimi dettagli nel raduno di Tirrenia e non so dove potrà arrivare ora questo ragazzo che ogni allenatore in realtà vorrebbe avere. Ogni volta che gareggia incanta sempre di più. Ci mette determinazione e impegno, siamo contenti per lui, se lo merita». E arrivano anche le congratulazioni istituzionali dopo il record con uno straordinario 1:00.83, migliorando il precedente primato di 1:01.76 stabilito nel 2022. «Possiamo dire che è il nostro orgoglio – scrive pubblicamente la sindaca cerveterana, Elena Gubetti - un risultato eccezionale che ci riempie di emozione. Francesco, allenato con grande passione da Loredana Ricci, è la prova che con talento, impegno e cuore si possono raggiungere traguardi straordinari. A nome di tutta Cerveteri, i complimenti Francesco sperando che questo giovane corra verso i tuoi sogni, noi siamo con lui». L’atletica leggera etrusca continua dunque a sfornare campioni con tutti i ragazzi e le ragazze che si allenano durante l’anno nella pista dello stadio Galli che si spera possa essere ristrutturata nei prossimi mesi. Uno spiraglio dopo che la maggioranza, a dicembre, inserì 1 milione e 200mila euro nel bilancio di previsione per la riqualificazione dell’impianto attualmente deteriorato. Andrebbe tolta la pista e realizzata una in tartan. Poi ci sarebbe bisogno di pedane per il salto in lungo, per il salto con l’asta e i vari lanci. Maratoneti impegnati anche nel sociale con raccolte fondi e di generi alimentari per le persone più bisognose. Quasi ogni mesi la delegazione della società di Ricci si fa carico di progetti per aiutare bambini e poveri. Un punto di riferimento ormai per una città che fa il tifo per questi campioni, non solo in pista ma anche nella vita.

