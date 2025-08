CERVETERI – Ci sono sogni che devono essere raccontati. Ci sono giovani che questi sogni vogliono inseguirli per andare a raccogliere un successo. È la storia di Francesco De Santis che sarà in Finlandia con la maglia azzurra a caccia di una medaglia. Il corridore 19enne cerveterano è stato convocato con l’Italia per i Campionati Europei Under 20 che si svolgeranno a Tampere dal 7 al 10 agosto. Un ragazzo che a poco a poco si è fatto strada, raccogliendo successi in giro per lo Stivale e stabilendo, quest’anno, il record italiano ottenuto nei 500 metri nella sua categoria. Si è meritato la chiamata e prima della partenza, lui che comunque ha già disputato i mondiali in Perù, è stato invitato ufficialmente in comune per un saluto istituzionale con il sindaco. «Rivolgo a Francesco i miei più sinceri complimenti – commenta il primo cittadino Elena Gubetti –. In questi anni ci ha abituati a risultati di grande prestigio, sia a livello nazionale che internazionale. È un giovane atleta che incarna valori positivi, come l’impegno, la determinazione e l’amore per lo sport. È motivo di grande orgoglio per tutta la città. Siamo certi che Francesco affronterà questa esperienza con entusiasmo, con la voglia di crescere e di divertirsi». Presente all’appuntamento l’assessore etrusco allo Sport, Manuele Parroccini e la storica allenatrice e presidente della Gs Runners, Loredana Ricci. «Incontrare un personaggio dell’atletica e un campione come De Santis – aggiunge Parroccini – è un grande piacere. Ormai è difficile trovare nuovi aggettivi per descrivere le sue imprese considerando le continue affermazioni degli ultimi tempi. Per questo nuovo importante appuntamento, stiamo valutando di organizzare la visione collettiva delle gare nelle sale comunali: un modo per sostenere tutti insieme il nostro atleta e far sentire il calore della sua città».

