ALLUMIERE ' "È con piacere che comunico di aver acquisito la nuova delega (in aggiunta alla delega alla Cultura) ai Beni e Monumenti Archeo-Storico-Culturali". Ad annunciare questa novità è la delegata comunale alla Cultura di Allumiere, Francesca Scarin, la quale quindi ha assunto la doppia di delega alla Cultura e e ai Beni e Monumenti Archeo-Storico-Culturali, cosa questa che va a premiare il grande lavoro e la passione sviscersta della delegata Scarin verso Allumiere e i suoi beni.

"Sin dal mio insediamento ho dimostrato la voglia e la forza di riportare allo splendore tutti i nostri beni archeologici, ho intrapreso un percorso simbiotico con la Soprintendenza Archeologia, Beni e Paesaggi dell'Etruria Meridionale e persino con la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia - sottolinea la delegata alla Cultura e neo delegata ai Beni e Monumenti Archeo-Storico-Culturali, Francesca Scarin - dopo aver seguito i lavori al Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, il restauro della Fontana Tonna, avviato i lavori all'Eremo della SS. Trinità e le migliorie (che arriveranno tra poco) al Santuario della Madonna delle Grazie, finalmente ho ricevuto questa delega che avvalora e motiva il lavoro svolto in questi primi anni". La Scarin è una ragazza giovane e talentuosa che ce la sta mettendo tutta per valorizzare, promuovere e sistemare Allumiere e il suo patrimonio culturale, artistico, tradizionale, storico e archeologico.

"Ringrazio in primis il sindaco Luigi Landi per aver rinnovato la reciproca fiducia e per questa "medaglia" tanto desiderata ma inaspettata. Ringrazio i miei colleghi per il lavoro amministrativo che ogni giorno condividiamo e per il supporto. Ora testa bassa e di nuovo a lavoro per la nostra comunità, per la nostra Allumiere".

