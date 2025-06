Al via i lavori di messa in sicurezza su strada Filante. L’ordinanza di ripristino del Comune verso il privato è caduta nel vuoto e così Palazzo dei Priori interviene in prima persona salvo poi rifarsi sul privato stesso.

I lavori sono partiti ieri a sei mesi dalla frana che ha determinato la chiusura della strada. Ad annunciare l’avvio dell’intervento è la sindaca Frontini che sui social scrive: “Cinque giorni lavorativi dopo l’ordinanza di ripristino, senza che il privato abbia ottemperato, eccoci al lavoro. Detto, fatto. Partiti i lavori in danno su Strada Filante, dopo la diffida del Comune al privato che non ha ottemperato ai lavori necessari al ripristino nei tempi stabiliti. Un sentito ringraziamento ai Lavori pubblici per l’intervento e ai cittadini della zona per la collaborazione dimostrata”. La chiusura della strada ha causato diversi disagi ai residenti e polemiche che sono arrivate allo scontro politico in consiglio, tra la maggioranza e la consigliera Pd, Troncarelli.