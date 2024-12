MONTALTO - «Apprendiamo con gioia una grande notizia dalla Provincia di Viterbo: Astral ha accettato le proposte del presidente Romoli di chiudere i cantieri fotovoltaici nella strada di collegamento tra Montalto e Tuscania, nei weekend, per tutto il periodo estivo. I cantieri fotovoltaici come tutti sanno stanno da tempo creando problemi sia sulle strade regionali e provinciali sia in quelle del nostro comune - spiega il commissario di Fi Montalto di Castro e Pescia Romana Giovanni Corona - Lo scorso 23 aprile su richiesta di un gruppo di residenti della località Quartuccio a Montalto di Castro, mi sono fatto portavoce con il presidente della Provincia Alessandro Romoli che si è recato a Montalto di Castro per un sopralluogo sui tanti cantieri relativi alla realizzazione di questi impianti. In quell’occasione il presidente si è preso l’impegno di convocare un tavolo in Provincia con il Comune di Montalto e una rappresentanza di residenti. Cosa che è avvenuta lo scorso 12 giugno dove tutte le parti si sono incontrate nell’aula consiliare di via Saffi per prendere una linea comune in merito ai problemi provocati dai cantieri connessi alla viabilità. Sempre il 12 giugno, su proposta del presidente Romoli si è deciso di convocare ulteriori tavoli allargati, con lo scopo di affrontare tutte le criticità sia degli impianti in realizzazione sia di quelli futuro. Il 4 luglio si è svolto il secondo tavolo presso il Comune di Montalto. Ringrazio per questo in primis il presidente Alessandro Romoli per aver ascoltato le esigenze del nostro territorio e il Comune di Montalto di Castro. Voglio rivolgere un grazie speciale a quei cittadini che stimolano di continuo tutti gli enti che si occupano di questa importante tematica: anche se a volte tramite forte dichiarazioni, li reputo una risorsa da non temere, ma da cui trarre spunto, coinvolgendola anche nei tavoli, per migliorare il futuro della nostra comunità. Sottolineo che linea di Forza Italia non è di certo contro le rinnovabili ma vuole essere di supporto alla risoluzione di problematiche ad esse connesse. Per questo stiamo mettendo in campo delle iniziative per la tutela del territorio che illustreremo in tempi brevi».

