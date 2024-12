CERVETERI - Le richieste dei cittadini sono state ascoltate. Iniziati ieri i lavori per la messa in sicurezza del fosso di salvaguardia a Valcanneto. Nella giornata di ieri i tecnici hanno provveduto alla rimozione del masso che da alcuni giorni lo ostruiva. «Si trattava di un intervento importante a tutela dei cittadini e del territorio – ha detto l’assessore Francesca Appetiti – si tratta di un primo intervento relativo al Fosso di Salvaguardia, che con gli uffici continueremo a monitorare e manutenere in tutti i suoi aspetti».

L’APPELLO DEI CITTADINII DEI GIORNI SCORSI

A segnalare la problematica nei giorni scorsi era stato il Comitato di zona di Valcanneto dopo un sopralluogo sul posto. In quella circostanza erano stati evidenziati arbusti e rovi e un blocco di cemento all’interno del canale di scolo. Una situazione che in caso di maltempo e soprattutto di forti piogge avrebbe potuto causare disagi alla popolazione. Proprio in passato, infatti, diverse abitazioni hanno subito ingenti danni a causa proprio degli allagamenti causati dalle piogge. E oggi gli interventi avviati da parte dell’amministrazione comunale sono sicuramente una buona notizia per i residenti della frazione. Ora però ci si aspetta che a questi interventi si aggiungano anche quelli relativi alla pulizia dei tombini e per rimuovere le foglie che possano ostacolare il decorso dell’acqua piovana. Infine sono giorni di discussione per le strade dissestate, in particolar modo la via Doganale che attraversa Valcanneto e Borgo San Martino dove una decina di giorni fa si è verificato il secondo incidente mortale del 2024.

©RIPRODUZIONE RISERVATA