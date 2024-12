SANTA MARINELLA – Nel consueto bollettino giornaliero rivolto alla cittadinanza attraverso un video pubblicato sui social, il sindaco Tidei informa sui progressi ottenuti nei progetti in corso d’opera. “La prima cosa che voglio dire – afferma il primo cittadino – sono le cose concrete che stiamo facendo in questa città. Allora la prima questione è che mentre in alcuni paesi vicini sono stati colpiti con la stessa intensità dalla caduta di bombe d'acqua, sono stati invasi dal fango dei fossi che ha colpito le scuole, che hanno subito dei danni, tutte le scuole di Santa Marinella non hanno subito alcun danno, nessuna infiltrazione d’acqua. Ventuno fossi hanno tenuto tutti, tutti meno quel fossetto vicino al Dem che ovviamente, avendo trovato otturato il sottopassaggio, di competenza dell'Anas che non ha provveduto a pulire, ha allagato la strada statale. Quindi, mentre mezza Italia è stata sott’acqua, a Santa Marinella possiamo dire che non è successo nulla. Per quanto riguarda l’Ecocentro, siamo riusciti a ottenere quasi un milione di euro per costruirne finalmente uno per conto nostro e nel territorio di Santa Marinella, visto che in tutti questi anni il deposito dei rifiuti differenziati stava a Santa Severa ed era gestito da una società che aveva preso in affitto un terreno. Oggi noi, grazie anche ai contributi del Pnrr, ce lo gestiamo da soli e quando non ci sarà più la Gesam l’ecocentro sarà nostro e noi potremo fare delle mini isole ecologiche distribuite sul territorio e chi vorrà fare la raccolta differenziata potrà portare lì i rifiuti. Abbiamo già detto che a Castelsecco riusciremo a fare una grande galena, con lo spostamento dell'Aurelia, quindi avremo davanti a noi una grande area pubblica che sarà libera e dove potremo portarci bambini a passeggiare, ovviamente non durante il periodo invernale. Stiamo risolvendo anche il problema della sistemazione delle strade, molte le abbiamo fatte, ed altre sono in programma. Tra qualche giorno approveremo un mutuo di 600mila euro, che assumeremo dalla cassa depositi e prestiti, con il quale asfalteremo le strade più ammalorate che sono circa una trentina. Sulla famosa terrazza di Largo Giuliani, ripresenteremo per l'ennesima volta un progetto che era poi quello che aveva redatto un ingegnere appositamente incaricato, lo ripresenterà alla Soprintendenza per avere il nulla osta. Quindi sarà ripristinata la terrazza, però vogliamo farci anche una discesa a mare per i disabili, perché i disabili debbono avere una loro discesa a mare. Il centro di cottura della scuola Centro ormai è in fase avanzata, ci sarà anche una mensa sociale finanziata, speriamo, da Enel Sole e quindi da Enel Cuore e quindi, oltre al centro cottura ci sarà anche un centro di aggregazione sociale. Tra qualche giorno verranno consegnate finalmente le travi della copertura della nuova piscina, ed una volta coperta sarà pronta per ottenere il secondo appalto da parte della città metropolitana. Per gennaio finiranno i lavori del palazzetto dello sport. Stiamo facendo tante altre cose come la strada della Perazzeta, che sarà munita di impianto fognante e asfaltate tutte le strade”. “Ovviamente – conclude Tidei - chiediamo ai cittadini un po' di pazienza perché i lavori sono tanti da fare”.

