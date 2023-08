CERVETERI – Un attimo prima estate piena, col sole in cielo e temperature nella media stagionale. Il momento successivo forti raffiche di vento accompagnate da forti piogge. Disagi questo pomeriggio sul territorio etrusco dove a causa della forza del vento diversi alberi e rami sono caduti al suolo. I volontari della protezione civile comunale, con tre equipaggi, sono intervenuti sulla via Doganale e in via dei Tirreni a Cerenova, per la caduta di alcuni rami. Anche al parco Vannini è caduto un albero. L'area è stata prontamente messa al sicuro.

«Raccomando a tutti la massima prudenza - scrive sui social il sindaco Elena Gubetti - NON andarte in spiaggia, NON sostate sotto le alberature o sotto impalcature. Ringrazio Renato Bisegni e tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per il grande lavoro che stanno svolgendo nel territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA