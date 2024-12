CIVITAVECCHIA – Inciviltà. Senso civico inesistente. E tanta, tanta amarezza. Questo emerge dalle immagini dello scorso weekend attorno al Forte Michelangelo. Un’area che rappresenta il cuore di Civitavecchia e del suo porto storico; una fortezza che, nonostante la sua imponenza, nulla può di fronte alla maleducazione. Perché vedere un vero e proprio tappeto di buste di cartone abbandonate sul lastricato, residui di cibo provenienti soprattutto da giovanissimi clienti del vicino fast food lascia davvero senza parole. Una situazione che, purtroppo, va avanti da tempo e si ripete soprattutto nel weekend. E vede interessata non solo l’area del Forte Michelangelo, ma anche quella della terrazza Giovanni Paolo II – ex terrazza Guglielmi – da poco riaperta. L’assenza di adeguati cestini per i rifiuti è oggettiva, ma non può essere una giustificazione all’inciviltà che regna sovrana.

La zona del Forte, con il calare della sera, si trasforma e da luogo storico e simbolo di Civitavecchia per chi arriva in porto, diventa ritrovo di giovanissimi, comitive che lasciano lì ogni tipo di rifiuto e residuo di cena. Seport da una parte e Civitavecchia servizi pubblici dall’altra: servono interventi più incisivi, come chiesto da tempo da tanti civitavecchiesi.