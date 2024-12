TARQUINIA - Nei giorni scorsi, presso l’istituto d’istruzione superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, si è svolto il corso di formazione micologica promosso dalla Asl di Viterbo, nell’ambito del Piano aziendale della prevenzione, programma Scuole che promuovono salute, rivolto agli studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo di Agraria.

L’attività di formazione, della durata di 14 ore, è stata suddivisa in tre giornate e ha visto alternarsi momenti didattici e pratici in aula, quali lezioni frontali e presa di contatto con il regno dei funghi attraverso l’osservazione diretta di alcune specie funginee. L’ultima giornata del percorso formativo ha visto coinvolti gli alunni e il personale scolastico in un’esperienza in habitat presso il centro aziendale Biocampus “La Roccaccia” dell’Università Agraria di Tarquinia.

«Il progetto formativo - spiegano dalla Asl - mirato a fornire alla comunità scolastica le giuste competenze per il riconoscimento dei funghi commestibili, a commestibilità condizionata, non commestibili, tossici e velenosi, nonché a fornire conoscenze utili anche a preservare e mantenere in equilibrio biologico il bosco, in un’ottica one health, è stato svolto in sinergia con il programma aziendale Clima, ambiente e salute, grazie alla collaborazione dei professionisti che hanno ideato e realizzato il progetto Olimpiadi della salute: in gara contro la plastica. L’esperienza in habitat ha visto i ragazzi impegnati alla raccolta di funghi e di oggetti in plastica abbandonati e trovati lungo il percorso.

Al termine della passeggiata nel bosco, è stata effettuata la cernita e la determinazione delle varie specie funginee raccolte e si è proceduto alla sensibilizzazione sulla tematica dell'inquinamento da plastica, con contestuale caratterizzazione e osservazione della micro e nanoplastiche in microscopia ottica.

I ragazzi inoltre hanno avuto la possibilità di osservare al microscopio anche le spore di alcune specie fungine».

Per il Dipartimento di prevenzione si sono impegnati per la riuscita dell’evento didattico numerosi professionisti: Francesco Di Cesare, Francesco Maria Cusi, Claudio Celestini, Angelo Grottanelli, Andrea Poppi, Federico Menicucci, Annarita Castrucci, Marcello De Rossi, Federica Mascagna, Giordano Morelli ed Emanuela Mancini. A conclusione del corso, tenuto dai tecnici della prevenzione con qualifica da micologo, è stato previsto il rilascio di un attestato di frequenza, abilitante alla raccolta dei funghi così come previsto dalla normativa vigente.

L’Azienda ringrazia l’Università Agraria di Tarquinia, in particolare il presidente Sabino Alberto Riglietti, e l’istituto Cardarelli di Tarquinia, nella figura della dirigente scolastica Laura Piroli, per aver accolto il progetto, condividendone gli importanti obiettivi di prevenzione.

