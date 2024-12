VETRALLA - «Questa mattina in occasione della Giornata nazionale dell’albero ho partecipato alle piantumazioni organizzate dai comuni di Vetralla e Sutri, con la collaborazione delle scuole e del Cufaa dei carabinieri». A parlare, in una nota, è l’onorevole Mauro Rotelli, èresidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «La forestazione urbana - spiega - può svolgere un ruolo cruciale nell’adattamento alle mutevoli condizioni climatiche. Gli alberi riducono la temperatura locale aiutando a mitigare gli effetti delle cosiddette ‘isole di calore’ urbane, in contesto in cui le temperature globali sono in costante aumento. Infatti, contribuendo a catturare e immagazzinare anidride carbonica, rappresentano uno strumento potente nella lotta contro il cambiamento climatico, concorrendo a rallentare il riscaldamento globale e a migliorare la qualità dell’aria nelle città. Non a caso, il Pnrr stanzia risorse significative con l’obiettivo della messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il 2024, richiedendo la coerenza delle specie piantate, con l’habitat naturale esistente, secondo il principio ‘l’albero giusto nel posto giusto’. Quest’anno, inoltre, ricorrono i cento anni dalla Legge Serpieri del 1923, in cui già si parlava di “rimboschimento” e tutela del territorio. «Questa importante ricorrenza ci aiuta a riflettere sui benefici che la forestazione urbana può avere sulle nostre città. Sono le scelte quotidiane di ognuno di noi, in un percorso di sostenibilità ambientale - conclude Rotelli - a contribuire al miglioramento dell’ecosistema e della salute nostra, oltre che dell’interno pianeta». La Giornata dell’albero è stata celebrata anche a Vasanello, con l'iniziativa “Mettiamo radici per il futuro”, che ha visto una grande partecipazione All’iniziativa di questa mattina, presso il Parco comunale antistante l’Arena, hanno partecipato tutti i bambini ed i ragazzi delle scuole, accompagnati dai professori e dalla dirigente Emilia Conti, ognuno con un disegno, un pensiero, una riflessione. In un’atmosfera gioiosa e di festa sono state messe a dimora tre querce, messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

All’appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Università Agraria e la locale sezione di Fare Verde, hanno preso parte i Rangers di Vasanello e i bersaglieri in congedo. Il sindaco Igino Vestri e l’assessore all’Ambiente, Ilaria Tranfa hanno ribadito «il costante impegno dell’amministrazione nel trasmettere valori importanti, a partire dai più piccoli, per far rispettare il mondo in cui viviamo. In quest’opera di sensibilizzazione è prioritario invitare bambini e ragazzi a riflettere sull’importanza di rispettare gli alberi e l’ambiente che deve partire dai più piccoli perché è loro il futuro e nostro il dovere di lasciargli in eredità un mondo migliore di quello che abbiamo trovato». «Vasanello è da sempre in prima linea nella tutela e difesa dell’ambiente – ha aggiunto il vicepresidente nazionale dell’associazione fare Verde Silvano Olmi – e la messa a dimora delle piante di oggi ne è un segnale tangibile».

